Автомобиль протаранил ворота генконсульства России в Сиднее

В Сиднее автомобиль протаранил ворота и въехал на территорию генконсульства России.

Около 08:00 по местному времени, пишет The Sydney Morning Herald, полиция получила сигнал о подозрительном автомобиле, припаркованном на Фуллертон-стрит. Когда полицейские попытались поговорить с водителем Toyota Kluger, он тронулся с места и протаранил ворота генконсульства России.

Полицейские окружили автомобиль и, наставив на него оружие, потребовали от водителя покинуть машину. Водитель, как сообщается, не оказал сопротивления и сдался. Задержанный — 39-летний мужчина — доставлен в полицейский участок. Мотивы его поступка пока не поясняются.

Сообщается, что пострадал один из полицейских — он получил травму руки.