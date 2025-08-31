МВД России запретило въезд в РФ 39 байкерам из Польши, которые несколько дней назад провели акцию памяти в комплексе «Медное» в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет «Медиазона», акция состоялась 27 августа, однако провластные российские СМИ обратили внимание на нее только три дня спустя.

Телеканал «Рен» 30 августа опубликовал большой репортаж, в котором говорилось, что граждане Польши провели на мемориале молитву, зажгли факелы и оставили венки в цветах польского флага. Сотрудники «Медного» рассказали, что вызвали полицию, потому что акция напомнила им «факельное шествие». При этом о каких-либо серьезных нарушениях общественного порядка, кроме парковки в неположенном месте, сотрудники комплекса не говорили.

Издание Readovka и провоенный телеграм-канал «Рыбарь» заявили, что байкеры якобы использовали неонацистскую символику.

Управление МВД по Тверской области 31 августа заявило, что на 39 человек составили протоколы о нарушении миграционного законодательства (часть 2 статьи 18.8 КоАП) и что им запретили въезд в Россию на пять лет. Как именно акция у мемориала нарушает миграционное законодательство, в ведомстве не уточнили.

Власти Польши в 2015-2019 годах регулярно отказывали во въезде российским байкерам из клуба «Ночные волки», совершавшим ежегодные мотопробеги из Москвы в Берлин, приуроченные ко Дню Победы. В разные годы в Варшаве объясняли запрет либо «угрозой безопасности», либо опасениями «политических провокаций».

Комплекс «Медное» в Тверской области был открыт в 2000 году. Он посвящен памяти советских жертв сталинских репрессий, а также расстрелянных польских военнопленных, которые были заключенными Осташковского лагеря. Комплекс состоит из двух частей, в одной из которых захоронены польские военные, в другой — советские граждане.