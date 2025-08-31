В Беларуси стартовали учения ОДКБ. На них отработают «планирование применения ядерного оружия»

В Беларуси начались учения Организации договора о коллективной безопасности, куда, помимо самой Беларуси, входят Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, сообщает РИА Новости.

В маневрах примут участие более двух тысяч военных, 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов, свыше 70 беспилотников.

В ходе учений, помимо прочего, будет отрабатываться «планирование применения ядерного оружия», сообщил начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

Маневры завершатся 6 сентября.

Учения ОДКБ проводятся два-три раза в год. В 2025 году, помимо Беларуси, запланированы маневры в Киргизии и Таджикистане — они пройдут в октябре.

В середине сентября в Беларуси начнутся двусторонние российско-белорусские учения «Запад-2025», которые будут намного более масштабными. В Минске заявляли, что эти маневры будут тесно связаны с учениями ОДКБ.

Масштабные учения «Запад-2025», проходящие в непосредственной близости от границ стран НАТО, вызывают серьезную обеспокоенность в Европе на фоне продолжающейся войны.

