Суд в Москве заблокировал сервис премиального такси Wheely за нарушения «антитеррористического» законодательства

Мещанский районный суд Москвы постановил заблокировать сайт и приложение для заказа премиальных такси Wheely за нарушения «антитеррористических» требований, сообщает ТАСС.

Как говорится в материалах суда, в рамках требований законодательства по борьбе с терроризмом службы заказа такси должны ежедневно передавать онлайн данные о водителях в Единую региональную навигационно-информационную систему столицы (ЕРНИС) — но сервис Wheely не делал этого.

В 2020 году суд уже приостанавливал деятельность Wheely на 90 дней из-за отказа передавать данные в ЕРНИС.

В 2022 году Роскомнадзор вносил сайт Wheely в список запрещенных, требуя от компании удалить оттуда информацию о том, что она работает в России без собственного представительства и «без предоставления сведений в ЕРНИС».

Премиальный сервис Wheely был основан в 2010 году, и сейчас работает в Париже, Лондоне, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В отличие от обычных служб заказа такси, Wheely не сотрудничает со сторонними подрядчиками, а предоставляет собственные автомобили бизнес-класса.