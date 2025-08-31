Путин прибыл с четырехдневным визитом в Китай. Он примет участие в военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Источник: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, сообщает ТАСС.
Путин примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, после чего направится в Пекин, где встретится с главой КНР Си Цзиньпином, а также отдельно с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В последний день визита Путин примет участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.
Всего Путин пробудет в Китае четыре дня. Помощник президента Юрий Ушаков ранее называл такую продолжительность зарубежного визита в одну страну «редчайшим случаем».
В последний раз Путин был в Китае в мае 2024 года. Это был его первый зарубежный визит после начала очередного президентского срока.
Си Цзиньпин в мае приезжал на Парад Победы в Москве.