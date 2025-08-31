Израиль объявил об убийстве спикера военного крыла ХАМАС Абу Убейды. Он выступал от имени группировки около 20 лет

Премьер Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил, что в результате авиаудара по Газе был убит спикер военного крыла ХАМАС Абу Убейда. Об этом сообщает The Times of Israel.

Удар, при котором погиб Убейда, был нанесен в субботу, 30 августа. Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на журналистов из Газы, всего в результате израильской атаки накануне погибли как минимум семь человек, в том числе дети, около двух десятков получили ранения.

ХАМАС пока официально не подтвердил смерть своего спикера.

Абу Убейда (по неподтвержденным данным разведки, его настоящее имя Хузайфа Самир Абдулла аль-Калут) выступал от имени военного крыла ХАМАС с середины нулевых годов. Свое лицо он всегда скрывал под платком.

В ЦАХАЛ заявляли, что в течение последнего десятилетия Абу Убейда отвечал за пропагандистский аппарат военного крыла ХАМАС. Он курировал работу пресс-секретарей в бригадах и батальонах, координировал действия подконтрольных группировке СМИ, а также был «главным должностным лицом, определяющим пропагандистскую политику».

После убийств практических всех высокопоставленных лидеров ХАМАС за последние полтора года Убейда оставался одной из последних известных фигур группировки в Газе. Как отмечает «Би-би-си», его гибель станет «значительным символическим ударом» для группировки.