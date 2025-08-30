Российские войска нанесли воздушные удары по Запорожью и Днепру. Повреждены предприятия и жилые дома

Вооруженные силы РФ в ночь на 30 августа нанесли массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, а также ракет воздушного, наземного и морского базирования.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности украинские силы ПВО обнаружили 582 цели. Среди них — 537 ударных дронов типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов, восемь баллистических ракет «Искандер-М/KN-23», а также 37 крылатых и авиационных ракет Х-101, «Калибр», «Искандер-К», Х-59.

По состоянию на 9 утра 30 августа, украинская ПВО сбила или подавила 548 воздушных целей: 510 дронов, шесть баллистических и 32 крылатые ракеты.

Кроме того, зафиксированы попадания пяти ракет и 24 «шахедов» в семи локациях, еще в 21-м — падение обломков сбитых целей, рассказали в ВСУ.

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, в ночь на 30 августа российские войска нанесли массированный удар по Запорожью. По его словам, в ходе ночной атаки повреждены 14 многоэтажных и более 40 частных домов, также произошли пожары в зданиях промышленных предприятий.

По последним данным, в результате российского удара погиб один местный житель, еще 24 человека получили ранения, среди них — трое детей. 12 человек госпитализированы.

Также войска РФ нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Днепропетровской области, сообщил глава региона Сергей Лысак. По его данным, в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты, в Никопольской общине — предприятие и АЗС. О пострадавших информации не поступало.

Ночные авиаудары по Украине прокомментировал Владимир Зеленский. По данным президента, помимо Запорожской и Днепропетровской областей, под российскими обстрелами находились Волынская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. «Много было пожаров, в основном пострадала гражданская инфраструктура: дома, предприятия», — отметил он.

Теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия. Понятно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов.