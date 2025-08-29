Зеленский узаконил в Украине термин «рашизм»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа». Об этом сообщила замглавы Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, это «фундаментальный закон о защите и развитии [украинской] национальной идентичности», который предыдущие президенты страны «не хотели, не могли или не осмеливались [подписать]».

Верховная Рада одобрила закон 21 августа.

Как пишет украинская «Судебно-юридическая газета», в этом документе впервые на государственном уровне определены такие понятия как «война за независимость Украины», «историческая антиукраинская пропаганда» и «преступления против украинского народа».

Также в законе закреплено определение термина «рашизм» как «разновидности тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре, и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Термин «рашизм» возник не позднее 2008 года, в период войны России с Грузией. В 2010 году украинский журналист-международник Остап Крывдык сформулировал определение «рашизма» как «идеологии и практики правящего режима Российской Федерации».

Этот термин получил широкое распространение после полномасштабного вторжения России в Украину. В апреле 2022 года Владимир Зеленский выразил уверенность, что понятие «рашизм» войдет в учебники истории по всему миру. В 2023-м Верховная Рада приняла , в которой назвала «рашизмом» идеологию и практики, лежащие в основе государственной политики России.

