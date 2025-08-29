В Йемене в результате израильского удара убит премьер-министр правительства хуситов Ахмед аль-Рахави

Премьер-министр правительства йеменских хуситов (движение «Ансар Аллах») Ахмед аль-Рахави погиб в результате израильского удара по столице Йемена Сане. Об этом сообщили йеменские издания «Аль-Джумхурия» и «Аден Аль-Гад», а также Erem News из ОАЭ.

По данным газеты «Аден Аль-Гад», Ахмед аль-Рахави был убит вместе с несколькими близкими соратниками во время встречи членов правительства. Некоторые источники уточняют, что вместе с ним находились министр обороны Мухаммад Нассер аль-Аттафи и начальник Генштаба хуситов Мухаммад аль-Гамари, который серьезно ранен.

Израиль нанес серию ударов по Сане вечером 28 августа. В армии обороны Израиля сообщили, что была атакована военная цель террористического режима хуситов в Сане. Официально информация о гибели аль-Рахави с израильской стороны пока не подтверждена. Министр иностранных дел страны Исраэль Кац после удара написал: «Как мы предупреждали хуситов в Йемене, после тьмы приходит казнь первенцев». Он добавил, что «если кто-то поднимет руку на Израиль, эта рука будет отсечена».

Ахмед аль-Рахави занимал пост премьер-министра в администрации хуситов с августа 2024 года. Его роль была преимущественно административной, а не военно-политической, отмечают йеменские издания.

С осени 2023 года йеменские хуситы регулярно нападают на гражданские суда и военные корабли в Красном море. В ноябре группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». Однако нападениям подвергались и множество торговых судов из разных стран.

Израиль регулярно наносит удары по объектам хуситов в Йемене, а движение «Ансар Аллах», в свою очередь, заявляет о запусках ракет по целям в Израиле, и в частности, по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

