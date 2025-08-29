Умер композитор Родион Щедрин

Композитор Родион Щедрин умер в возрасте 92 лет. О смерти Щедрина сообщила пресс-служба Мариинского театра, назвав его «великим русским композитором».

Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира.

Сергей Бобылев / ТАСС / Profimedia

Телеграм-канал Большого театра, сообщая о смерти Щедрина, назвал композитора «величайшим гением современности» и «мировым классиком».

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, Московском хоровом училище, аспирантуре Московской консерватории.

Щедрин, в числе прочего, создал семь опер, пять балетов, три симфонии и четырнадцать концертов. Среди самых известных его сочинений — Первая симфония (1958), балет «Конек-Горбунок» (1960), балет «Кармен-сюита» (1967).

Почти 20 лет Щедрин занимал пост председателя правления Союза композиторов РСФСР. Был депутатом Верховных советов СССР и РСФСР.

Щедрин, получивший в 1981 году звание народного артиста СССР, был лауреатом Ленинской премии, Госпремии СССР, а также двух Госпремий РФ.

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой (умерла в 2015 году).