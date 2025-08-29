Минпросвещения опубликовало на своем сайте список из ста отечественных фильмов, предназначенный для показа в школах, сообщает «Интерфакс».

Агентство обращает внимание, что в списке не оказалось ни одной картины, выпущенной после распада СССР.

Полностью список доступен на сайте Минпросвещения.

Составить список из ста отечественных фильмов для просмотра в школах в мае получил президент РФ Владимир Путин.