Минпросвещения по поручению Путина составило список ста отечественных фильмов для показа в школах. В него не вошел ни один российский фильм — только советские
Источник: Интерфакс
Минпросвещения опубликовало на своем сайте список из ста отечественных фильмов, предназначенный для показа в школах, сообщает «Интерфакс».
Агентство обращает внимание, что в списке не оказалось ни одной картины, выпущенной после распада СССР.
Полностью список доступен на сайте Минпросвещения.
Составить список из ста отечественных фильмов для просмотра в школах в мае получил президент РФ Владимир Путин.