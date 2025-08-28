Суд в Москве оштрафовал «Яндекс» за отказ предоставить ФСБ доступ к информации умного дома «Алиса», сообщают «Ведомости».

Штраф по статье о невыполнении предписания об устранении нарушений закона (часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ) составил 10 тысяч рублей. Решение было вынесено еще 10 июня, однако внимание на него СМИ обратили только сейчас.

В решении подчеркивается, что ранее «Яндекс» не привлекали к подобной ответственности, однако источник «Ведомостей» на рынке информационной безопасности назвал отказ «Яндекса» предоставлять информацию ФСБ «старой историей». По его словам, технически это достаточно дорогая процедура, поэтому компании проще платить штрафы.

Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов заявил «Агентству», что «ранее не слышал, чтобы ФСБ как-то публично пыталась добраться до подобного оборудования [умного дома]». Он предположил, что в случае получения доступа спецслужба могла бы пользоваться всеми возможностями умного дома, в том числе прослушивать запросы к голосовому помощнику «Алиса» и получать доступ к другим гаджетам пользователей.

В июне 2023 года суд оштрафовал «Яндекс» на два миллиона рублей из-за непредоставления ФСБ данных о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». В 2022 году компания получила аналогичный штраф на 400 тысяч рублей.

Читайте также

«Яндекс» впервые рассказал, как выдавал данные россиян по запросам властей Больше всего государство интересуется пользователями «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Такси»

Читайте также

«Яндекс» впервые рассказал, как выдавал данные россиян по запросам властей Больше всего государство интересуется пользователями «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Такси»