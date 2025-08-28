В Польше во время репетиции авиашоу разбился истребитель F-16. Пилот погиб

В городе Радом в центральной Польше разбился самолет F-16, сообщил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка.

Истребитель разбился во время репетиции авиашоу, которое пройдет в рамках Радомского международного авиасалона. Мероприятие запланировано на ближайшие выходные 30-31 августа, сообщает «Польское радио». Состоится ли оно теперь, неясно.

В соцсетях опубликовали видео крушения, снятое очевидцами. На записях истребитель выполняет маневры, а затем врезается в землю и взрывается.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.