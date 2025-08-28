Словакия возобновила прием документов на туристические визы от граждан РФ

Словакия возобновила прием документов на туристические визы гражданам России, приостановленный в 2022 году. Соответствующая возможность появилась на сайте визового центра BLS.

Заявления на визу можно подать в визовых центрах BLS в Москве и Санкт-Петербурге.

Профильный телеграм-канал «Улететь» связался с визовым центром в Москве, и там подтвердили, что документы на туристическую визу снова можно подать. Это решение, сообщили в визовом центре, было принято в середине лета.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину около десятка стран Шенгенской зоны (в основном, из Восточной и Северной Европы) прекратили выдачу туристических виз россиянам. Государства, продолжившие выдавать визы, ужесточили требования к необходимым документам.

Страны Шенгенской зоны, непосредственно граничащие с РФ, с осени 2022 года запретили российским туристам въезд на свою территорию из России.