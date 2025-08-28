Минобороны РФ заявило, что в устье Дуная потоплен разведывательный корабль ВМС Украины

Минобороны РФ заявило, что российские военные потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная.

По утверждению ведомства, корабль был атакован быстроходным безэкипажным катером.

В ВСУ подтвердили, что «один из кораблей» был атакован — как утверждает украинское командование, в результате один человек погиб, несколько получили ранения, судьба еще нескольких неизвестно. При этом в ВСУ не уточнили, остался ли корабль на плаву или был потоплен.

«Симферополь» — это разведывательный корабль проекта «Лагуна», в рамках которого корпуса гражданских судов переоборудовались в военные корабли. Он был введен в состав военного флота в 2019 году.

Главное управление разведки Минобороны Украины 28 августа также сообщило, что в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр». Корабль получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства, утверждают в ГУР Минобороны Украины. Представители РФ это сообщение не комментировали.