«Коммерсант»: в Москве задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева

В Москве в ходе совместной операции МВД и ФСБ задержали бывшего руководителя «одного из крупнейших театров», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В сообщении имя задержанного и театр не называются, однако «Коммерсант» и телеграм-канал «112» со ссылкой на источники пишут, что речь идет о бывшем директоре Театра сатиры Мамедали Агаеве.

Волк заявила, что задержанного подозревают в хищениях на сумму 20 миллионов рублей. По данным МВД, он заключал фиктивные авторские договоры с собственным театром и таким образом получал процент от кассовых сборов как автор сценариев спектаклей.

Агаев был директором Театра сатиры с 1992 по 2021 год, официально он покинул этот пост по собственному желанию. Агаев — заслуженный работник культуры и заслуженный деятель искусств РФ.