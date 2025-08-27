Зеленский назначил Ольгу Стефанишину послом Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом в США. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении по итогам 1281-го дня войны.

«Только что говорил с Ольгой Стефанишиной — теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены — сегодня я подписал указ о назначении посла», — сказал президент.

По его словам, в разговоре со Стефанишиной он также определил «задачи для обновления работы» посольства.

«Главное, реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном — наши договоренности с президентом [Дональдом] Трампом — и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины», — добавил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Оксану Маркарову, которая ранее занимала пост посла в США.

Ольга Стефанишина ранее занимала пост вице-премьера — министра юстиции Украины. В середине июля в правительстве страны произошли кадровые перестановки. Тогда же Владимир Зеленский выдвинул Стефанишину на пост посла в США. Пока ее кандидатуру согласовывали с Вашингтоном, Стефанишина занимала должность специальной уполномоченной президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.