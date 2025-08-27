Задержан мэр Владимира Дмитрий Наумов. По данным СМИ, его подозревают в связях с «кладбищенской мафией»

Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан, сообщают ТАСС, «Аргументы и факты» и местный телеканал «Зебра ТВ» со ссылкой на источники.

Источник ТАСС заявил, что Наумова задержали на рабочем месте по подозрению «в мошенничестве в особо крупном размере».

«Аргументы и факты» уточняют, что задержание проводили сотрудники ФСБ.

Владимирское СМИ «Зебра ТВ» пишет, что мэра города, по неофициальной информации, подозревают в связях с членами так называемой «кладбищенской мафии».

Мэрия Владимира и правоохранительные органы на момент публикации воздержались от официальных комментариев по поводу задержания Наумова.

Дмитрий Наумов возглавляет Владимир с 21 ноября 2022 года, до этого он работал во Владимирской области в администрациях разного уровня. Так, до того, как занять пост мэра областного центра, Наумов возглавлял администрацию Гороховецкого района.

Коррупция в сфере ритуальных услуг в разных регионах России неоднократно становилась причиной возбуждения уголовных дел и темой журналистских расследований. Рынком ритуальных услуг Москвы занимался, в частности, журналист Иван Голунов. В 2021 году сотрудники полиции подбросили Голунову наркотики. Дело в отношении журналиста прекратили после масштабной общественной кампании, а причастные к преследованию Голунова сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы сами стали обвиняемыми.

