Власти РФ продлили запрет на экспорт бензина до конца октября

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина, сообщает ТАСС.

До 30 сентября запрет будет полным — он будет касаться как прямых производителей, так и простых ретейлеров.

С 1 октября бензин смогут экспортировать непосредственные производители, а экспортеры, у которых нет собственного производства, получат это право с 1 ноября.

Нынешний запрет должен был закончиться 31 августа. Он был введен еще в феврале для обычных ретейлеров, а в июле распространен на производителей.

Запреты на экспорт бензина в России вводятся практически ежегодно, обычно на время активных сельскохозяйственных работ.

Нынешним летом в РФ оптовые цены на бензин находятся на рекордных уровнях. Помимо традиционного сезонного фактора на это влияют участившиеся атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру — агентство Reuters подсчитало, что эти удары нарушили 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.