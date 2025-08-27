Венгрия подала иск против Совета ЕС из-за решения использовать замороженные активы России на помощь Украине

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, сообщает издание Portfolio.

Иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира был подан в июле. Суд принял его к рассмотрению 25 августа.

Будапешт пытается оспорить решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года. Это решение заложило основу для использования замороженных активов РФ на помощь Украине.

В частности, власти ЕС тогда решили передавать почти все поступления от налогообложения доходов от российских активов в Европейский фонд мира, из которого членам ЕС компенсируют расходы на военную помощь Киеву.

Власти Венгрии утверждают, что это решение приняли без учета мнения Будапешта, нарушив процедуры согласования.

В странах Запада с начала полномасштабной российско-украинской войны заблокированы более 260 миллиардов евро активов России. Большая часть активов (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Страны ЕС неоднократно обсуждали возможность конфисковать замороженные активы России, но опасались, что это отразится на стабильности евро. В итоге Евросоюз решил использовать прибыль от замороженных активов на помощь Украине.

Власти РФ выступают против того, чтобы Запад использовал как сами замороженные активы, так и прибыль от них.

