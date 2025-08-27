В Крыму хотят запретить уличным музыкантам исполнять песни «иноагентов»
Госcовет Крыма рекомендовал муниципалитетам республики запретить исполнять песни «иноагентов» на открытых уличных площадках, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он добавил, что запрет необходимо распространить и на иностранцев из государств, которые совершают «недружественные действия» в отношении России. Уличным музыкантам, заявил Константинов, нужно отказывать в согласовании выступлений, если они собираются исполнять произведения «иноагентов» или «недружественных» иностранцев.
«Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», — написал Константинов.
Реестр «иноагентов», который ведет Минюст, насчитывает более тысячи записей. В их числе есть множество музыкантов, актеров, писателей и других представителей творческих профессий, уехавших из России. В конце августа в Петербурге на Невском проспекте заметили девушку, исполнявшую песню Монеточки (также объявленной «иноагентом») «Это было в России». Она выступает на открытых площадках в городе с апреля 2025 года, писала «Бумага».