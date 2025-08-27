В католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, нападавший застрелился

В католической школе города Миннеаполис открыли стрельбу, сообщает CBS News.

По данным источников телеканала, около 20 человек получили ранения. Кто они — сотрудники школы или дети, не уточняется. Источники ABC News сообщают, что погибли два человека, «более десятка» получили ранения. Reuters пишет о трех погибших (включая стрелка) и примерно 20 получивших ранения.

Стрельба началась примерно в 8:45 по местному времени, спустя полчаса после начала утренней мессы, на которой присутствовали ученики.

По предварительным данным, стрелявший действовал в одиночку. Его мотивы пока неясны, как и какие-либо другие сведения о нем.

По данным источников CBS News, нападавший застрелился. Власти пока официально сообщили лишь, что в данный момент опасности для жителей уже нет.