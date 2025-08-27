В районе Уралмаш в Екатеринбурге 27 августа сошел с рельсов трамвай, следовавший по маршруту № 8. Один из участков трамвайных путей, как выяснилось, заасфальтировали во время ремонта дороги на улице Победы.

Из-за аварии, пишет издание Itʼs My City, движение транспорта было парализовано.

«Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой. „Гортранс“ рассматривает возможность взыскания убытков за издержки», — сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Трамвайные пути восстанавливают.