T-invariant: швейцарский International Baccalaureate (IB) объявили «нежелательным» в России после запроса бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой

Генпрокуратура России объявила «нежелательной организацией» швейцарский International Baccalaureate (IB), занимающейся разработкой школьных образовательных программ, после запроса вице-спикера Госдумы и бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой, выяснило издание T-invariant.

По данным T-invariant, в 2024/2025 учебном году Кузнецова инициировала проверки во всех российских школах, где преподавали по программам IB. В апреле 2025 года она отправила запрос на признание IB «нежелательной организацией», рассказали несколько собеседников издания.

«Проверки шли весь год, куча их было. В [школе] „Летово“ их было несколько за год», — заявил один из источников T-invariant.

Издание пишет, что возмущение Кузнецовой вызвали, в частности, программы IB по предметам «история» и «теория познания», а конкретно — одна из частей программы, которая называется «развитие интернационального мышления и побуждение студентов становиться ответственными и активными гражданами мира». Кроме того, говорят собеседники издания, расхождения с линией властей есть и по многим историческим темам. «Все щепетильные для силовиков события в программе IB по истории рассматриваются совершенно по другому, чем в учебниках Мединского», — сказал один из источников.

Кузнецова также просила объявить «нежелательной» Council of International Schools (CIS, Совет международных школ). Аккредитацию CIS, как отмечает T-invariant, имеют, например, Московская экономическая школа и Brookes Moscow. Собеседники издания говорят, что для российских школ эта организация «не играет существенной роли». Ее «нежелательной» пока не объявили.

Один из собеседников T-invariant считает, что проверки стали результатом «монархически-патриотического лобби» православного бизнесмена Константина Малофеева и его круга. Издание напоминает, что Константин Малофеев женат на Марии Львовой-Беловой, которая стала детским омбудсменом после Кузнецовой, и они — давние коллеги и подруги.

26 августа Генпрокуратура объявила деятельность International Baccalaureate «нежелательной» в России. В ведомстве заявили, что IB «формирует российскую молодежь по западным шаблонам» и «популяризирует нетрадиционные ценности». Также, по версии ведомства, после начала полномасштабной российско-украинской войны International Baccalaureate скорректировала свои пособия «с учетом русофобской позиции коллективного Запада».