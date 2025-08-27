Пенсионеры в Латвии и Эстонии три квартала не могли получить выплаты от России. Теперь долг в 15 миллионов евро обещают погасить

Россия перечислила Латвии 12 миллионов 995 тысяч 587 евро на выплату пенсий за первые три квартала 2025 года российским гражданам, проживающим в стране. Об этом сообщила глава латвийского МИД Байба Браже агентству LETA.

По словам Байбы Браже, это произошло «после значительной дипломатической работы и давления на Россию». Российская сторона утверждала, что переводу средств препятствуют санкции, пишет LSM. Министерство благосостояния Латвии ранее отмечало, что социальные выплаты под санкции не подпадают и латвийская сторона не видит практических препятствий для перечисления денег.

Деньги на выплату пенсий в размере более 2,4 миллиона евро также впервые с ноября 2024 года получила Эстония, сообщило эстонское радио ERR. Пенсии за первые три квартала 2025 года будут выплачиваться начиная с 9 сентября.

В Социальном фонде России сообщили ТАСС, что российские пенсионеры в Латвии и Эстонии получили пенсии на общую сумму 15,4 миллиона евро, отметив, что переводы были заблокированы из-за санкций.

По данным Соцфонда, согласие на переводы от Латвии и Эстонии было получено только в августе. Теперь Россия ждет аналогичных согласий от Израиля, Литвы и Болгарии, где переводы также пока не принимали.

Россия выплачивает пенсии своим гражданам в Латвии и Эстонии по договорам, которые были заключены задолго до войны и все еще остаются в силе. Обычно средства перечисляются ежеквартально. Пенсионеры получают их на счет, открытый в иностранном банке, или через зарубежное пенсионное ведомство.

В Латвии российские пенсии в 2024 году получили 9700 человек, в Эстонии — около четырех тысяч человек. Похожие цифры приводит Соцфонд, по подсчетам которого в обеих странах пенсии получают 13,3 тысячи человек.