Bloomberg: в ЕС обсуждают санкции против стран, помогающих России обходить ограничения

Страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета санкций против России обсуждают возможность ввести вторичные ограничения в отношении государств, которые помогают Москве обходить уже действующие санкции.

Министры иностранных дел ЕС, по словам источников Bloomberg, встретятся в Копенгагене на этой неделе и, как ожидается, обсудят новые санкции. Среди прочего, они будут говорить о применении так называемого инструмента по предотвращению обхода санкций — механизма, который приняли в 2023 году, но так до сих пор и не использовали.

Кроме того, министры планируют обсудить расширение ограничений против российских нефтегазового и финансового секторов и другие санкции.

Новый пакет санкций, по данным источников Bloomberg, также будет направлен против людей, причастных к похищениям и незаконной депортации украинских детей. Эта тема вызвала большой интерес у Дональда Трампа во время последней встречи президента США с европейскими лидерами в Белом доме.

Евросоюз исторически выступал против применения вторичных санкций, отмечает агентство. Но сейчас, во время работы над новым пакетом ограничений против России ЕС, «похоже, достиг предела» возможных санкций, направленных непосредственно против Москвы.

Почему ЕС ранее не вводили санкции против стран, помогающих Москве обходить ограничения

Европа наконец решилась на санкции против стран, помогающих России обходить ограничения. Но вводить их будут только в крайних случаях В ЕС сильно опасаются толкнуть эти государства «в руки Путину»

Почему ЕС ранее не вводили санкции против стран, помогающих Москве обходить ограничения

Европа наконец решилась на санкции против стран, помогающих России обходить ограничения. Но вводить их будут только в крайних случаях В ЕС сильно опасаются толкнуть эти государства «в руки Путину»