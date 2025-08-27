Bloomberg: Си Цзиньпин устроил крупнейшую чистку военного руководства Китая со времен Мао

За время третьего срока Си Цзиньпина в Китае исчезли из публичного пространства или попали под следствие 14 из 79 генералов, которых он ранее лично назначил на должности, подсчитал Bloomberg. Как отмечает агентство, за 20 лет нахождения у власти его предшественников не было ни одного такого случая.

Самым высокопоставленным генералом, попавшим в опалу, стал заместитель главы ЦВС Хэ Вэйдун. Что именно с ним произошло — неизвестно. По данным СМИ, на него завели дело за коррупцию, однако официально это не подтверждалось.

В результате чисток в Центральном военном совете — высшем коллегиальном органе китайской армии — осталось лишь четыре члена из семи — это самый низкий показатель со времен Мао Цзэдуна.

Bloomberg отмечает, что с помощью перестановок и репрессий в армии Си укрепляет свою личную власть. При этом, по мнению аналитиков, отстранение ключевых военачальников может поставить под вопрос готовность вооруженных сил — в том числе в контексте потенциального конфликта с Тайванем.

Читайте также

Си Цзиньпин правит Китаем 13 лет — и уходить пока не собирается. Но ему уже 72 года, и разговоров о смене власти все больше Каким может быть этот транзит? Рассказывает журнал Foreign Affairs

Читайте также

Си Цзиньпин правит Китаем 13 лет — и уходить пока не собирается. Но ему уже 72 года, и разговоров о смене власти все больше Каким может быть этот транзит? Рассказывает журнал Foreign Affairs