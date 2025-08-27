Алиев рассказал в интервью, что российская армия «вторглась и оккупировала» Азербайджан в 1920 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что в 1920 году «российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну».

«Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: „фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам“. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», — заявил Алиев (цитата по транскрипту интервью, опубликованному госагентством АЗЕРТАДЖ).

Он напомнил, что после распада Российской империи была образована Азербайджанская Демократическая Республика. «Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», — заявил Алиев.

Исторические факты президент Азербайджана напомнил в контексте конфликта с Арменией, которому посвящена значительная часть интервью.

О мирном соглашении Азербайджана и Армении Азербайджан и Армения пообещали больше не воевать друг с другом При посредничестве Трампа (и без участия России) они подписали декларацию о будущем мире. США возьмут под свой контроль коридор между Азербайджаном и Нахичеванским эксклавом

Слово «вторжение» Алиев использовал и говоря о войне России и Украины. «Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — сказал он.

Также Алиев упомянул и недавнее охлаждение отношений Азербайджана и России. «Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам», — сказал он.

Убийство братьев Сафаровых, задержанных в Екатеринбурге по подозрению в преступлениях, совершенных в 2000-х годах, ставшую одной из причин ухудшения отношение Азербайджана и России, Алиев назвал «беспрецедентным актом против нашего народа».

