Алиев рассказал в интервью, что российская армия «вторглась и оккупировала» Азербайджан в 1920 году
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что в 1920 году «российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну».
«Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: „фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам“. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», — заявил Алиев (цитата по транскрипту интервью, опубликованному госагентством АЗЕРТАДЖ).
Он напомнил, что после распада Российской империи была образована Азербайджанская Демократическая Республика. «Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», — заявил Алиев.
Исторические факты президент Азербайджана напомнил в контексте конфликта с Арменией, которому посвящена значительная часть интервью.
Слово «вторжение» Алиев использовал и говоря о войне России и Украины. «Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — сказал он.
Также Алиев упомянул и недавнее охлаждение отношений Азербайджана и России. «Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам», — сказал он.
Убийство братьев Сафаровых, задержанных в Екатеринбурге по подозрению в преступлениях, совершенных в 2000-х годах, ставшую одной из причин ухудшения отношение Азербайджана и России, Алиев назвал «беспрецедентным актом против нашего народа».