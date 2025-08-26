Власти Украины разрешили выезжать из страны мужчинам до 22 лет

Граждане Украины мужского пола в возрасте до 22 лет смогут беспрепятственно покидать страну, несмотря на военное положение. Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, свободно пересекать границу в любую сторону смогут и те украинцы, которые уже находятся за рубежом.

Новые правила вступят в силу на следующий день после официального опубликования, уточнила премьер-министр.

Военное положение в Украине действует с первого дня полномасштабной войны. В связи с этим покидать страну за редким было запрещено совершеннолетним мужчинам в возрасте до 60 лет.