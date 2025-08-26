Ростовскую область атаковали беспилотники. В Ростове-на-Дону после падения дрона загорелась крыша многоквартирного дома

Обновление. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что взрыв и пожар на крыше дома в центре Ростова-на-Дону произошел после падения беспилотника. По его словам, силы ПВО сбили над регионов 10 дронов — в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе.

В центре Ростова-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома. Видео пожара опубликовали местные телеграм-каналы и СМИ, в том числе 161.ru.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и Shot утверждают, что город атаковали беспилотники. Один из них попал в четырехэтажное здание, где в результате и произошел пожар.

Минобороны РФ и местные власти сообщения об атаке и пожаре не комментировали. О пострадавших не сообщается.