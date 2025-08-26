В России впервые вынесли очный приговор о неисполнении обязанностей «иностранного агента». Подсудимая получила 19 месяцев исправительных работ

Куйбышейвский районный суд Самары приговорил бывшую главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову к исправительным работам по обвинению в неисполнении обязанностей «иностранного агента».

Согласно решению суда, исправительные работы назначены на срок один год и семь месяцев. Цуканову, находившуюся в СИЗО во время процесса, освободили в зале суда.

С учетом полугода, в СИЗО, Цукановой остался лишь месяц исправительных работ.

Приговор Цукановой стал первым в России по статье о неисполнении обязанностей «иноагента», вынесенным в результате очного процесса, отмечет «Первый отдел».

Цуканова, чей сын проходил срочную службу, в 2022 году стала одной из наиболее известных активисток, защищавших права призывников и мобилизованных. При этом созданный ей «Совет матерей и жен» не выступал против войны как таковой, а лишь требовал сокращения сроков службы тех, кто находится на фронте.

Власти активно преследовали Цуканову наряду с другими активистками. В 2022 году ее несколько раз задерживали и один раз оштрафовали по обвинению в злоупотреблении свободой СМИ. «Иностранным агентом» ее объявили в мае 2023 года.

