Reuters: Россия и США на переговорах о мире обсуждали энергетические сделки

Представители России и США на полях переговоров о мире в Украине обсуждали несколько энергетических сделок, которые должны были побудить Москву согласиться на перемирие, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

В числе возможных соглашений обсуждалось возвращение американской нефтяной компании Exxon в нефтегазовый проект «Сахалин-1», а также перспектива покупки Россией американского оборудования для проектов по производству сжиженного природного газа — таких, как «Арктик СПГ 2».

Обсуждения, по данным источников Reuters, проходили во время последнего визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным, которая состоялась в начале августа, а также кратко — во время саммита на Аляске. Вопрос энергетических сделок также отдельно обсуждался в Белом доме с Трампом, сообщили два источника Reuters.

«Белый дом очень хотел после саммита на Аляске объявить о крупной инвестиционной сделке, чтобы она попала в заголовки. Так Трамп чувствует, что он чего-то достиг», — сказал один из собеседников агентства.

В Exxon Mobil отказались от комментариев. Власти России и США обсуждение энергетических сделок не комментировали.

В марте 2022 года компания ExxonMobil, которая владела 30% проекта «Сахалин-1» и была его оператором, объявила об уходе из России. В день встречи с Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, как отмечал Reuters, был опубликован указ, которым Владимир Путин изменил правила участия иностранных компаний в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», открыв им возможность вернуть свои доли — но на новых условиях. Ранее Reuters также сообщал, что США в качестве одного из стимулов для Москвы рассматривают разрешение использовать атомные ледоколы России для разработки газовых месторождений на Аляске.

Санкции в отношении проекта «Арктик СПГ 2» США ввели в ноябре 2023 года. В конце декабря «Новатэк», крупнейший российский производитель СПГ, которому принадлежит 60% проекта, уведомил покупателей о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного газа. С 2024 года «Новатэк», как пишет Reuters, начал работать с лоббистами в Вашингтоне, пытаясь восстановить отношения и снять санкции.

Читайте также

Что произошло на переговорах Путина с Трампом? И кто выиграл? Александр Баунов анализирует встречу на Аляске и объясняет, чего ждать дальше

Читайте также

Что произошло на переговорах Путина с Трампом? И кто выиграл? Александр Баунов анализирует встречу на Аляске и объясняет, чего ждать дальше