Под Добропольем из-за российского обстрела обесточена шахта. Под землей застряли 148 горняков
Источник: Михаил Волынец
В Добропольской общине Донецкой области 148 горняков застряли под землей в шахте, обесточенной в результате российского обстрела. Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
Другие подробности неизвестны.
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин утром 26 августа сообщал, что в течение суток российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. В Доброполье в результате обстрела повреждены два дома. О проблемах с электричеством не сообщалось.