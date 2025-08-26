«Почта России» приостановила отправку посылок в США из-за новых американских пошлин

«Почта России» объявила о приостановке отправки посылок и бандеролей в США из-за новых американских пошлин. Об этом сообщает ТАСС

Мера начинает действовать с 26 августа. Отправка писем будет продолжаться, как прежде.

Когда из России снова можно будет отправлять посылки в США, пока неясно.

С 29 августа США отменяют минимальную стоимость ввозимых в посылках товаров, при которой с них не взимаются пошлины. Раньше без пошлин в Соединенные Штаты можно было отсылать товары стоимостью до 800 евро, теперь таможенными сборами будут облагаться все частные отправления, независимо от стоимости.

Из-за отсутствия четких инструкций по новым правилам оформления отправку посылок в США уже прекратили около 30 стран, в том числе большинство государств Евросоюза.