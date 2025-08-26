Глава Счетной палаты Чечни, племянник главы республики Ясин Закриев стал виновником дорожной аварии, в которой погибла супружеская пара из чеченского села Гелдаган, сообщила правозащитная организация «Мемориал», ссылаясь на источники.

По данным правозащитников, ДТП произошло в Грозном 20 июля. Автомобиль Закриева врезался в «Ладу Приору», стоявшую на светофоре. От столкновения «Лада» врезалась в столб. Муж и жена, находившиеся в машине, погибли, их дети получили тяжелые травмы. Закриев не пострадал.

Об аварии ранее сообщал оппозиционный телеграм-канал Niyso. «Закриев мчался на огромной скорости и врезался в автомобиль, в котором ехали пожилые муж и жена», — писали авторы канала.

На следующий день после ДТП, как заявили в «Мемориале», по распоряжению властей провели акцию примирения между семьями.

Следственные органы не стали возбуждать уголовное дело. Неназванный правозащитник «Мемориала» заявил, что Закриев избежал уголовного преследования, потому что связан с руководством республики.

Власти Чечни на момент публикации не комментировали сообщения об аварии с участием племянника Рамзана Кадырова.