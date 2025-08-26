Apple проведет презентацию 9 сентября. Ожидается, что компания представит новые iPhone 17

Компания Apple назвала дату презентации, на которой, как предполагается, представит новое поколение смартфонов iPhone.

Презентация под слоганом «Потрясающий» («Awe dropping») пройдет 9 сентября в 20:00 по Москве, сообщается на сайте компании. По традиции мероприятие состоится в театре имени Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Купертино, штат Калифорния.

Генеральный директор Apple Тим Кук опубликовал в соцсетях тизер презентации, а журналисты показали приглашения, которые получили от компании.

Ожидается, что на этом мероприятии Apple покажет четыре новых iPhone 17, включая Pro-версию, а также тонкую модель Air. Намеки на премьеру журналисты усмотрели в анонсе мероприятия.