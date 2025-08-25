Вуди Аллен выступил онлайн на Московской международной неделе кино

Американский режиссер Вуди Аллен принял участие в сессии «Легенды мирового кинематографа», которая прошла 24 августа в рамках Московской международной недели кино.

Аллен выступал онлайн по видеосвязи. Встречу с ним в открытом зале пространства «Москино» провел российский режиссер Федор Бондарчук.

В ходе своей лекции для зрителей Вуди Аллен говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры, а также о роли искусственного интеллекта в кино. «Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм „Война и мир“, который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день», — сказал Аллен.

На вопрос, есть ли у него планы съемок в России, режиссер ответил, что таких предложений ему не поступало. «Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге», — сказал он (цитата по РИА Новости).

В числе зарубежных участников международной недели кино, приехавших в Москву лично, были сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер и каскадер Марк Дакаскос, много снимавшийся в боевиках в 1990-е годы.

За несколько дней до начала недели кино пресс-служба проекта сообщила, что Вуди Аллен приедет в Москву, однако позже уточнила, что он выступит онлайн.