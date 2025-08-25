В Забайкалье мать умерла на могиле сына, убитого на войне с Украиной

В городе Балей Забайкальского края на кладбище рядом с могилой 23-летнего Максима Шарыпова, убитого на российско-украинской войне, нашли тело его матери Ольги Шарыповой.

Как рассказала «Чите.Ру» знакомая семьи Шарыповых, сын «после срочной службы подписал контракт, вернулся с ранением и подписал еще один». В июне Максима Шарыпова убили. «Мама очень переживала, часто ходила на кладбище. Через некоторое время после 40 дней со смерти сына она умерла на кладбище — тело нашла бригада, копающая могилы», — рассказала собеседница издания.

В военкомате сообщили, что Максим Шарыпов участвовал в войне с Украиной в должности старшего механика-водителя танкового батальона и был убит 23 июня около населенного пункта Отрадное в Донецкой области.

По данным издания «Люди Байкала», у Ольги Шарыповой остались двое несовершеннолетних сыновей.

