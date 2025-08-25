В Турции во время заплыва через Босфор пропал россиянин

В Турции пропал 29-летний россиянин Николай Свечников, участвовавший в межконтинентальном заплыве «Босфор 2025», сообщает РИА Новости со ссылкой на близких пловца.

Заплыв проходил 24 августа с 10:00 до 14:00 по местному времени. Друг Николая Свечникова рассказал, что в 17:00 ему написала жена пловца, сообщивщая, что тот до сих пор не вышел на связь.

По словам близкой родственницы жены Свечникова Алены, другие пловцы видели Николая посреди Босфора. «Кто-то говорил, что видел его посреди Босфора, что он лежал там звездочкой. Турки ничего не знают. В полиции тоже частично кто-то знает, морская служба якобы ищет, но я просила дать доказательства, мне никто ничего не показал», — сказала она агентству ТАСС.

Спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил, что в заплыве участвовали также трое подопечных Свечникова, но самого Николая они не видели, а вещи из камеры хранения он не забирал.

Родственница Свечникова говорит, что полиция Стамбула готова принять заявление и начать его поиски через 24 часа с момента исчезновения, а организаторы заплыва узнали о произошедшем только «в 22 часа».

В российском генеральном консульстве в Стамбуле сообщили, что готовят запрос турецкой стороне в связи с пропажей Николая Свечникова во время заплыва.

Свечников — кандидат в мастера спорта. В Москве у него своя школа по плаванию. В Стамбул он прилетел 23 августа, чтобы принять участие в заплыве.

В заплыве «Босфор 2025», который проходит каждый год, участвовали более 2500 человек. Дистанция составляет 6,5 километра. Участники стартуют из порта Канлыджа в азиатской части Стамбула и финишируют в парке Куручешме Джемиль Топузлу, пересекая таким образом пролив между Азией и Европой.