В секторе Газа в результате израильского удара по больнице погибли журналисты, сотрудничавшие с Associated Press, Reuters и «Аль-Джазирой»

В результате израильского удара по госпиталю Насер в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа погибли 19 человек, в числе которых были как минимум четверо журналистов, заявил руководитель отдела учета Газы Захер аль-Уахиди.

По данным властей сектора Газа, погибли Хуссам аль-Масри, работавший оператором для агентства Reuters, внештатная сотрудница Associated Press Мариам Абу Дакка, фотограф телеканала «Аль-Джазира» Мохаммад Салама и Муаз Абу Таха, работавший на канал NBC News.

В министерстве здравоохранения сектора Газа утверждают, что погибшие находились на четвертом этаже больницы, когда в здание попала ракета, а спустя некоторое время в то же место ударила еще одна ракета — в момент прибытия спасателей.

Агентство Reuters пишет, что прямая видеотрансляция из больницы, которую вел аль-Масри, внезапно прервалась в момент первого удара. Еще один внештатный журналист Reuters Хатем Халед во время удара получил ранение. В Reuters заявили, что «потрясены известием о гибели Хуссама аль-Масри и ранениях Хатема Халеда в результате израильских ударов по больнице Насер в Газе».

В заявлении AP говорится, что агентство «потрясено и опечалено известием о смерти» Мариам Абу Дакка и других журналистов. AP пишет, что у Абу Дакка был 12-летний сын, эвакуированный из сектора Газа в начале войны, а сама она часто работала в госпитале Насер.

Телеканал «Аль-Джазира» также подтвердил гибель своего фотографа со ссылкой на власти сектора Газы. Четвертый погибший, Муаз Абу Таха, упоминается как фрилансер NBC, однако телеканал пока никаких заявлений не делал.

В Армии обороны Израиля подтвердили удар по территории госпиталя Насер. В заявлении главы Генштаба Эяля Замира говорится, что ЦАХАЛ «сожалеет о любом вреде для непричастных [гражданских лиц] и ни в коем случае не направляет удары на журналистов».

Израиль неоднократно обвинял работающих в секторе Газа внештатных журналистов новостных агентств в сотрудничестве с террористическим движением ХАМАС. В ноябре 2023 года, через месяц после нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого были убиты более 1200 граждан страны, неправительственная организация HonestReporting заявила, что фоторепортеры, сотрудничавшие с The New York Times, CNN, Associated Press и Reuters, знали о готовящемся вторжении террористов. Reuters и AP отвергли эти обвинения. Телеканал CNN сообщил, что разорвал связи с одним из фотографов, заподозренным в связях с ХАМАС.

Въезд в сектор Газа для иностранных журналистов закрыт с начала войны 7 октября 2023 года. Израильская армия периодически организует поездки журналистов, но только в сопровождении военных, поясняя, что это необходимо из соображений безопасности. Любые журналистские материалы из таких туров проходят цензуру у израильских военных.

