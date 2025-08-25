Российский журналист Петр Рузавин рассказал, что уже год воюет в рядах ВСУ

Российский журналист Петр Рузавин с мая 2024 года воюет на стороне украинской армии. Об этом он сам написал в своем фейсбуке.

По словам Рузавина, он служит в бригаде Национальной гвардии «Хартия» в подразделении, занимающемся запуском дронов. Летом 2024 года он был ранен и госпитализирован, но через несколько недель после этого вернулся в строй.

«За это время было по-разному: иногда я был счастлив, иногда было очень тяжело, иногда терпимо. Иногда — очень страшно. Самый страшный момент был, когда, получив ранение, вытаскивал товарища в куда более тяжелом состоянии, и было непонятно, выживет он или нет. Но за весь этот год с лишним я ни разу не усомнился в том, что все делаю правильно», — написал Рузавин.

Рузавин известен по работе на телеканале «Дождь», в изданиях «Проект» и «Медиазона».

После начала полномасштабного вторжения Рузавин был одним из немногих российских журналистов, которые смогли продолжить работу в Украине. Он вел антивоенный подкаст для «Медиазоны», а также выпустил серию репортажей из украинских городов.

Жена Рузавина — известная украинская журналистка Наталья Гуменюк.