Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» швейцарский International Baccalaureate (IB). Он разрабатывает программы обучения для международных школ

Генпрокуратура объявила «нежелательной» деятельность в России швейцарской организации International Baccalaureate (IB, «Международный бакалавриат»), занимающейся разработкой школьных образовательных программ.

Организация «формирует российскую молодежь по западным шаблонам» и «популяризирует нетрадиционные ценности», заявила Генпрокуратура.

Кроме того, сообщило надзорное ведомство, после начала российско-украинской войны International Baccalaureate скорректировала свои пособия «с учетом русофобской позиции коллективного Запада».

International Baccalaureate — международный некоммерческий частный образовательный фонд, основанный в 1968 году, штаб-квартира которого находится в Женеве.

Фонд разрабатывает международные образовательные программы для детей от 3 до 19 лет. Старшеклассники, пройдя обучение по Diploma Programme (DP), могут рассчитывать на поступление в крупнейшие университеты мира.

В мире по программам International Baccalaureate работают несколько тысяч образовательных организаций, в том числе около 50 в России, включая Британские международные школы, «Сколково» и Европейскую гимназию в Москве.