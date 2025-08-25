ФСБ заявила, что задержала в Крыму россиянку, которая принесла в здание спецслужбы икону со взрывчаткой

В аннексированном Крыму задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая планировала совершить теракт в здании управления ФСБ по республике, сообщает российская спецслужба. В ведомстве заявили, что подозреваемая принесла на контрольно-пропускной пункт переданную ей «куратором» православную икону, в которую было вмонтировано взрывное устройство.

ФСБ утверждает, что украинские спецслужбы вовлекли задержанную в подготовку теракта обманом и «с использованием мессенджера Telegram». По версии ФСБ, в мае 2025 года женщине позвонил представитель Службы безопасности Украины, представившийся российским следователем, и сказал, что некий гражданин Украины взял на ее имя кредит и перевел деньги ВСУ.

Под угрозой возбуждения уголовного дела женщина взяла несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей и перевела деньги мошенникам. После этого она по указанию своего собеседника приехала в Крым и забрала у курьера посылку — икону с вмонтированной взрывчаткой.

ФСБ опубликовала видео, на котором оперативник разбирает икону. Внутри ее оклада показано устройство с проводами и микросхемами. Спецслужба утверждает, что это самодельная бомба фугасного типа мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте. Бомба должна была сработать при поступлении на него кодового сигнала — и убила бы не только сотрудников ФСБ, находящихся рядом, но и саму исполнительницу, заявили в спецслужбе.

На этом же видео задержанная, лицо которой скрыто, рассказывает, что после получения посылки она пошла по адресу, который ей назвал куратор — он вел ее по видеосвязи. По словам задержанной, когда она вошла в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю, собеседник сказал ей держать телефон так, чтобы он видел, кто заходит внутрь. Ее задержали на контрольно-пропускном пункте.

В видео задержанная говорит, что «поддалась под воздействие» спецслужб Украины и «сильно раскаивается» в этом.