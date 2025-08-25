Банки и брокеры Армении начали запрашивать у российских клиентов, имеющих армянские счета, данные о налоговом резидентстве, пишет РБК.

Цель сбора данных — подготовка к первому автоматическому обмену финансовой информацией с Россией, который ожидается уже в сентябре 2025 года. Это означает, что информация об активах россиян в Армении станет видна Федеральной налоговой службе (ФНС), поясняет РБК.

Источник Frank Media на финансовом рынке Армении подтвердил, что финансовые организации получают требование от местных регуляторов. Если информация не будет предоставлена, обслуживание счетов прекращается.

Управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин называет Армению «самой популярной среди россиян юрисдикцией на постсоветском пространстве для открытия зарубежных счетов». По его словам, это не только банковские, но и брокерские счета, «поскольку россияне используют армянскую инфраструктуру для торговли ценными бумагами».

Финансовый обмен проводится по . Армения ратифицировала Конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, еще в сентябре 2023 года. Тогда же республика обязалась внедрить автоматический обмен финансовой информацией к сентябрю 2025-го. Обмениваться финансовыми счетами банковских клиентов Армения будет примерно со 120 странами один раз в год.

Россия участвует в обмене финансовой информацией с 2018 года. Однако после начала войны в 2022 году большинство европейских стран этот обмен закрыло (в их числе Германия, Франция, Италия, Швейцария, страны Балтии и многие другие). Россия, в свою очередь, исключила эти страны из своего перечня.

