Умер режиссер Валерий Усков

В возрасте 92 лет умер советский и российский кинорежиссер Валерий Усков, сообщили в Союзе кинематографистов России. Причина смерти не называется.

Валерий Усков родился 22 апреля 1933 года в Екатеринбурге. С 1964-го работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм».

Наиболее известные свои работы Усков снял в соавторстве с режиссером Владимиром Краснопольским. Среди них — телесериал «Тени исчезают в полдень», цикл многосерийных фильмов «Вечный зов», а также фильмы «Таежный десант» и «Отец и сын».