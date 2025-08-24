Центральный детский магазин на Лубянке эвакуировали из-за пожара. Один человек погиб

В здании Центрального детского магазина (ЦДМ) в Москве на Лубянке произошел пожар, сообщили «Интерфаксу» в главном управлении МЧС по городу. До прибытия пожарных здание эвакуировали.

На втором этаже ЦДМ произошел взрыв, после чего в помещениях заметили дым, рассказали ТАСС в оперативных службах. Причиной взрыва там назвали разгерметизацию газового баллона. Близкий к силовикам телеграм-канал Mash утверждает, что на третьем этаже ЦДМ возле кафе «Шоколадница» взорвался баллон с гелием.

По предварительным данным, взрыв в здании Центрального детского магазина — «результат технической неисправности оборудования», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Точную причину установят следователи.

В результате случившегося один человек погиб, рассказали собеседники ТАСС. Об этом же сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадали трое. Двоих пострадавших доставили в больницу.

Движение на Лубянской площади в Москве ограничено. Магазин приостановил работу.