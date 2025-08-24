Спецпосланник Трампа Кит Келлог приехал в Украину. Он принял участие в торжествах по случаю Дня независимости страны

Спецпредставитель президента США Кит Келлог приехал в Киев 24 августа — в День независимости Украины, сообщает «РБК-Украина».

Представитель администрации Дональда Трампа принял участие в торжественных мероприятиях. Его заметили на трансляции с Софийской площади Киева.

Обновление. Зеленский наградил Келлога орденом «За заслуги» I степени, поблагодарив за поддержку Украины.

В торжествах также участвовали представители и чиновники из других стран, в том числе премьер-министр Канады Марк Карни. Он впервые приехал в Киев.

Лидер США, в свою очередь, поздравил Украину с Днем независимости письмом. Его послание в соцсетях опубликовал Зеленский.

«Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимой нации», — говорится в письме Трампа. Президент США также отметил, что настало время «положить конец бессмысленным убийствам».

Сам Зеленский поздравил украинцев с праздником с майдана Незалежности. В видеообращении к нации он отметил, что Украина за время войны изменилась и «не ждет жестов доброй воли, а имеет свою волю». «И вот такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который „русские“ называют „компромиссом“. Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам», — добавил президент страны.