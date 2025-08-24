Истребители Израиля атаковали объекты хуситов в столице Йемена. Под удар попали президентский дворец и электростанции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что днем 24 августа нанесла удары по военным объектам хуситов в Сане — столице Йемена.

Среди объектов в Сане, которые атаковали израильские истребители, — военный комплекс, где расположен президентский дворец, две электростанции, а также хранилище топлива.

«Президентский дворец в районе Саны расположен на территории военного объекта, откуда действуют военные силы террористического режима хуситов», — заявили в ЦАХАЛ.

В результате атаки в Сане погибли по меньшей мере два человека и пятеро получили ранения, сообщает Reuters, ссылаясь на информацию хуситов.

В ЦАХАЛ назвали удары ответом на «неоднократные атаки террористического режима хуситов» на Израиль и его жителей, в том числе запуски ракет и атаки беспилотников. Times of Israel пишет, что 22 августа хуситы запустили по Израилю беспилотник и баллистическую ракету с кассетным боеприпасом.

Йеменские хуситы заявляют, что атакуют Израиль ракетами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

