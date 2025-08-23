В Госдуме заявили об уголовном деле на Навальную, Кара-Мурзу и Яшина из-за митинга в Берлине

В России в отношении Юлии Навальной, Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина возбуждены уголовные дела из-за митинга в Берлине, проведенного в марте 2025 года, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

По словам Пискарева, после митинга комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, которую он возглавляет, обратилась в Генпрокуратуру РФ «для принятия мер реагирования в отношении российских организаторов и участников Берлинского сборища».

По результатам обращения, сообщил депутат, принято решение о возбуждении дел в отношении организаторов митинга по статьям об участии в террористической организации, призывах к экстремизму, организации экстремистского сообщества и участии в его деятельности.

Также, объявил Пискарев, «в отношении лиц, осуществивших сожжение российского флага» на митинге, возбуждено уголовное дело по статье УК о надругательстве над гербом или флагом РФ.

На момент публикации заметки официально об уголовных делах на организаторов митинга в Берлине объявлено не было.

