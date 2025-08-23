Исполнительный директор «России сегодня» и член Совет по правам человека при президента РФ Кирилл Вышинский умер в Москве после тяжелой болезни в возрасте 58 лет, сообщает РИА Новости.

Государственная дума РФ

Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске (сейчас — Днепр), окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета.

В 2006-2014 годы Вышинский, у которого были гражданства РФ и Украины, работал собкором ВГТРК в Украине, с 2014 по 2018 год возглавлял «РИА Новости — Украина» (формально не связанного с преемником агентства РИА Новости, МИА «Россия сегодня»).

В мае 2018 года арестован Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене. В России в его поддержку была развернута интенсивная кампания в государственных СМИ, арест Вышинского осудили многие международные организации.

В сентябре 2019 года Вышинского передали России в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной. Среди участников того обмена был режиссер Олег Сенцов.

В России Вышинский занял пост исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», а также вошел в СПЧ. В октябре 2023 года его назначили главным редактором радио Sputnik.